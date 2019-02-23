Venezüella Dışişleri'nden ABD ve Kolombiya'ya suçlama: BM Tüzüğü'nü ihlal ediyorlar

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınırda organize edilen propaganda şovu ile başlayarak ABD ve Kolombiya makamları aslında BM Tüzüğü'nün tüm ilkelerini ve hedeflerini ihlal etti. Uluslararası toplum onları izliyor ve BM'de gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

A partir del Show de propaganda organizado en la frontera, los gobiernos de EEUU y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de la ONU. La comunidad mundial los observa y en el seno de la ONU se tomarán las acciones que correspondan — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 23, 2019

​GUAIDO BUGÜNE KADAR SÜRE VERMİŞTİ

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti

Kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, daha önce yaptığı açıklamada, Kolombiya ve Brezilya'ya gönderilen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeye sokmayı reddettiği insani yardımların 23 Şubat'ta Venezüella'ya getirilmeye başlanacağını belirtmiş ve orduya 'anayasanın yanında yer alması' için bu tarihe kadar süre vermişti.

Venezüella lideri Nicolas Maduro, insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini belirtiyor. Aynı nedenle Venezülla'da Brezilya sınırının da kapatılması kararlaştırılmıştı.

KRİZDE BİR AY GERİ KALDI

© REUTERS / EDGARD GARRIDO Protestocular Venezüella-Kolombiya sınırındaki polis kordonunu aştı

Venezüella'da parlamento başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve müttefiki bir dizi ülke de Guaido'nun başkanlığını tanımış ve seçilmesini 'kanunsuz' saydıkları Maduro'yu, 'muhalefete karşı şiddet uygulamaması için' uyarmıştı.

ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar.