Venezüella Dışişleri'nden ABD ve Kolombiya'ya suçlama: BM Tüzüğü'nü ihlal ediyorlar

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınırda organize edilen propaganda şovu ile başlayarak ABD ve Kolombiya makamları aslında BM Tüzüğü'nün tüm ilkelerini ve hedeflerini ihlal etti. Uluslararası toplum onları izliyor ve BM'de gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.
A partir del Show de propaganda organizado en la frontera, los gobiernos de EEUU y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de la ONU. La comunidad mundial los observa y en el seno de la ONU se tomarán las acciones que correspondan— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 23, 2019
GUAIDO BUGÜNE KADAR SÜRE VERMİŞTİ
Venezüella lideri Nicolas Maduro, insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini belirtiyor. Aynı nedenle Venezülla'da Brezilya sınırının da kapatılması kararlaştırılmıştı.
KRİZDE BİR AY GERİ KALDI
ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar.
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