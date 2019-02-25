Kolombiyalı diplomatlar Venezüella’dan yürüyerek ayrıldı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Caracas’ın Bogota ile diplomatik ilişkilerini koparmasının ardından Kolombiya Konsolosluğu’ndan üç diplomat aileleriyle birlikte, Venezüella’dan dün yürüyerek ayrıldı. Diplomat ve ailelerine Venezüella polisi eşlik etti.

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Sputnik muhabiri, Kolombiya'nın Venezüella Konsolosluğu'ndan üç diplomatın aileleriyle birlikte Venezüella'yı yürüyerek terk ettiğini aktardı.

Kolombiyalı diplomatlara Venezüella polisi eşlik ederken, diplomatlar sınırı San Antonio yerleşim birimi üzerinden geçti.

‘BU KARARI ALMAK ZORUNDA BIRAKILDIK'

Merkezi yönetimin Tachira eyaletinin koruyucusu olarak atadığı Freddy Bernal "Kolombiya diplomatik personeline Venezüella'dan ayrılıp Bogota'ya gitmeleri talimatı verildi. Bu kararı almak zorunda bırakıldığımız için üzgünüz, ancak bu tür bir saldırganlığa, bu kadar çok yalana, başka bir ülkenin Venezüella'nın işgali için bir askeri üsse dönüşmesine tolerans gösteremeyiz" dedi.

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Bernal, Venezüella'nın ABD'nin yönetiminde bir saldırganlık ve darbe planının hedefinde bulunduğunu, Kolombiyalı suç çetelerinin de bu çabaların ön saflarında olduğunu kaydetti.

Venezüella, cumartesi günü Kolombiya ile diplomatik ilişkilerini koparmıştı. Kolombiya yönetimi diplomatlarını en kısa sürede ülkeye geri çağıracağını belirtmişti. Venezüella ise diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 24 saat vermişti.

Venezüella polisi ile Kolombiya sınırından ülkeye insani yardımın alınmasını sağlayan muhalefet yanlıları arasında arbede yaşanmıştı.