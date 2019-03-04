Guaido geri döndü: Beni tutuklamak Maduro'nun yapacağı son hata olur

Venezüella'da ABD'nin desteğiyle tek taraflı şekilde kendini Geçici Devlet Başkanı ilan etmiş olan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Yüksek Mahkeme'nin ülkeden çıkış yasağını ihlal ederek 22 Şubat'ta başladığı Latin Amerika turunu tamamladı.

ABD'nin seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için kullandığı Juan Guaido, geri dönerse tutuklanacağı uyarılarına rağmen Venezüella'ya giriş yaptı.

Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıyan kıta ülkelerini ziyaret eden Guaido'yu dönüşte bir grup taraftarı karşıladı.

Yasalar ve hakkındaki yargı kararları uyarınca dönüşte tutuklanması gereken 'muhalif' lider hakkında ülkeden çıkış yasağını deldiği için 30 yıl hapis cezası istenebilir.

Periscope yayını yapan Guaido ise bu durumu şöyle yorumladı: "(Maduro hükümeti) bizi kaçırırsa bu yapacağı son hatalardan biri olur."

Böylece kendisiyle eşinin tuutklanması halinde ABD'nin askeri müdahalede bulunması tehdidini alenen gündeme getirdi.

Geri dönüşüne koşut olarak taraftarlarına seferberlik çağrısı da yaptı.

Öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Guaido'nun güvenli geri dönüşü engellenirse ABD ile uluslararası toplımun güçlü ve önemli bir karşılık bulacağına dair gözdağı vermişti.