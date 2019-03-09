Kolombiya'da uçak düştü: En az 12 ölü

Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yerel medya kuruluşu EITB'nin haberine göre, uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.
Kaza öncesi uçaktan acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi.
Accidente Aéreo en el Meta, deja como resultado varias personas muertas, luego de que el piloto reportara emergencia (entre San Carlos de Guaroa y San Martín) e intentará aterrizar el avión DC-3 HK 2494 empresa Laser, cuando cubría la ruta San José del Guaviare — #Villavicencio pic.twitter.com/ioe2ejjaff— ▶ #Villavoalreves ▶ (@Villavoalreves) March 9, 2019
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