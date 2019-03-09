Kolombiya'da uçak düştü: En az 12 ölü

Accidente Aéreo en el Meta, deja como resultado varias personas muertas, luego de que el piloto reportara emergencia (entre San Carlos de Guaroa y San Martín) e intentará aterrizar el avión DC-3 HK 2494 empresa Laser, cuando cubría la ruta San José del Guaviare — #Villavicencio pic.twitter.com/ioe2ejjaff