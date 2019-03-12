Venezüella’da enerji sorununda Guaido’nun parmağı aranıyor

© REUTERS / Miraflores Maduro: Elektrik yavaş yavaş gelecek

Saab, bugünkü basın toplantısında, "Juan Guaido adlı vatandaşa yönelik, enerji sistemine saldırıya karıştığı gerekçesiyle yeni soruşturma başlatıyoruz" dedi.

Ayrıca provokatörlere ve halk arasında panik yayanlara karşı soruşturma başlatıldığını dile getiren Başsavcı, "Bu, şiddete hayranlığını dile getiren ve hatta yağmalamayı teşvik eden diğer bozguncu hatipleri de ilgilendiriyor" diye ekledi.

Venezüella'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.