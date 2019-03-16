Venezüella devlet petrol şirketinin ABD'deki iştirakinin kontrolü, Guaido'nun eline geçti

Guaido bir Twitter açıklamasında, "Her şeyi çalmak istediler fakat Citgo'nun kontrolünü sağladık ve şirketin faaliyetlerini devam ettirmesi için gereken lisans da bizim elimizde. Bu şekilde devletin önemli bir mal varlığı kurtarılmış oluyor" dedi.
Querían robárselo todo, pero ya tenemos control de @CITGO y la licencia para seguir operando la empresa, rescatando un importante activo de la Nación.— Juan Guaidó (@jguaido) 15 Mart 2019
Quieren que abandonemos las calles, pero mañana todos saldremos a organizarnos para cesar al usurpador. https://t.co/0h2ZovJphq
ROSNEFT'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ
ABD, her ikisi de PDVSA'nın iştirakleri olan Citgo ile PDV Holding'in işlem yapabilmeleri için gereken lisanslarının geçerlilik süresini 28 Nisan'a kadar uzatmıştı.
Citgo şubatta muhalifler tarafından göreve getirilmiş yeni bir yönetim kurulunu kabul etmişti. Daha sonraysa şirketin PDVSA ile iletişimini kopardığı öğrenilmişti.
ABD ocak sonunda PDVSA'ya karşı yaptırım getirip şirketin 7 milyar dolar değerindeki hissesini bloke etmişti.
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