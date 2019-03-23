Maduro'dan barış koruma tugayları kurma önerisi

Maduro, "Emperyalistlerin ve uzantılarının düzenlediği saldırıların amacı, halkı ışıksız bırakmak, şiddeti körüklemek ve Venezüellalıları birbiriyle karşı karşıya getirmek, ölüm, kan, kaos ve şiddet saçmak. Ancak insanlar buna karşı çıktılar. 'Hayır! Bizi ışıksız bıraktınız ancak barışsız ve huzursuz bırakamayacaksınız' dediler. Böylece halk, her bölgede ve her köşede galip geldi" dedi.
Bu gelişmelerin ardından barış koruma tugayları koruma fikrinin aklına geldiğini belirten Maduro, her mahallede ve her kasabada tugaylar kurulabileceğini vurguladı.
Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.
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