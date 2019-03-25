Venezüella yönetimi muhaliflerin ‘varlıkları çalmasının’ mal olduğu zararı hesapladı

Venezüella devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, son 2 ay içinde ülkeden 30 milyar doların üzerinde para çalındığını, 1 milyar doların üzerindeyse muhaliflerin özel hesaplarına transfer edildiğini belirtti.

Rodriguez’e göre paralar, Venezüella’nın uluslararası bankalardaki hesaplarından ülkeye yönelik terör eylemlerinin finanse edilmesi için muhaliflerin hesaplarına geçirildi ve bu operasyonun başında, kendini yasadışı yollardan devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalif liderlerden Leopold Lopez, Guaido’nun gözaltında bulunan danışmanı Roberto Marrero, Venezüella parlamentosunun ABD’deki temsilcisi Carlos Vecchio gibi isimler yer alıyor.

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Rodriguez, “Bu kişiler, Venezüella’nın çeşitli bankalarda sahip olduğu varlıkları çalmaya başladı, paralara (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin talimatıyla el konuşuyor” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçen ocakta Venezüella, Maduro karşıtlarının toplu gösterilerine sahne olmuştu. 23 Ocak’ta çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi bazı ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.