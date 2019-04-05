'Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun eşi kıyafet markası çıkarıyor

Guzman'ın yaklaşık 3 ay süren dava süreci boyunca duruşmalarda sessizliğiyle dikkat çeken ve medyada daha çok kıyafetleriyle gündeme gelen Aispuro, Instagram hesabından bir duyuru yaparak kendine air bir moda markası çıkarmaya hazırlandığını söyledi, tasarımcılara da kendisiyle çalışmaları için çağrı yaptı.

Aispuro, markasının isminin ise 'El Chapo Guzmán: JGL' olacağını açıkladı.

Kendisine bir çok modacının dönüş yaptığını belirten Aispuro, bu marka ile eşinin ve kendisinin tarzlarını korumayı hedeflediğini söyledi:

"Amacım kendi tarzımı ve Joaquin'kini korumak, ancak daha fazla detay vermeyeceğim, sürpriz olsun"

Guzman'ın New York'ta yaklaşık 3 ay devam eden davanın sonucunda 200 ton uyuşturucu kaçırdığı belirlenmiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

'El Chapo'ya yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurmak', 'uyuşturucu ithalatı', 'uyuşturucu satışı', 'uluslararsı düzeyde uyuşturucu dağıtımı' ve 'ateşli silahlar kullanmak' bulunuyor.

Davalar boyunca farklı tanıkların verdiği ifadeler arasında Guzman'ın 3 kişiyi öldürüp, birini diri diri gömdüğü, rehin aldığı kişilere işkence yaptığı ve 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı bilgileri dikkat çekmişti.

El Chapo'nun 'sağ kolu' olarak bilinen Damaso Lopez Nunez, verdiği ifadede Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosundan kazılan bir tünelle hapisten kaçma planında eşi Aispuro'nun kilit rol oynadığını söylemişti.