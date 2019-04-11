Küba Dışişleri Bakanı: Venezüella ile dayanışma içinde olma görevimizde asla başarısız olamayız

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Pence cevap olarak Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Rodriguez, "ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ordu Generali Raul Castro Ruz'un belirttiği ifadeleri kullanarak yanıt vereceğim. Venezüella ile dayanışma içinde olma görevimizde asla başarısız olamayız. Hiçbir ilkemizden asla vazgeçmeyeceğiz ve şantajın her türlü biçimini reddedeceğiz" ifadelerini kullandı.
I will answer #US Vice President Pence using same words expressed by Army General Raul Castro Ruz: "We will never fail in our duty to act in solidarity with #Venezuela. We will never renounce any of our principles and we'll strongly reject any form of blackmail." | #Cuba.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 10, 2019
Haziran 2017'de ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın Havana ile ilişkileri normalleştirme girişimlerini terk etmişti.
Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.
ABD Başkanı Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)