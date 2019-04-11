Küba Dışişleri Bakanı: Venezüella ile dayanışma içinde olma görevimizde asla başarısız olamayız

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Venezüella'yı Küba'nın etkisinden kurtarmak için ada ülkesine yönelik emin adımlar atma vaadini 'şantaj' olarak nitelendirdiklerini söyledi.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins ABD: 54 ülkenin daha Venezüella’ya yaptırım uygulaması üzerinde çalışıyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı açıklamada, Washington'un yakında Havana'nın Venezüella'daki 'kötücül etkisine' cevap olarak yeni bir eylem planı açıklayacağını söylemişti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Pence cevap olarak Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Rodriguez, "ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ordu Generali Raul Castro Ruz'un belirttiği ifadeleri kullanarak yanıt vereceğim. Venezüella ile dayanışma içinde olma görevimizde asla başarısız olamayız. Hiçbir ilkemizden asla vazgeçmeyeceğiz ve şantajın her türlü biçimini reddedeceğiz" ifadelerini kullandı.

I will answer #US Vice President Pence using same words expressed by Army General Raul Castro Ruz: "We will never fail in our duty to act in solidarity with #Venezuela. We will never renounce any of our principles and we'll strongly reject any form of blackmail." | #Cuba. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 10, 2019

Haziran 2017'de ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın Havana ile ilişkileri normalleştirme girişimlerini terk etmişti.

Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation 'Washington, Venezüella'ya karşı askeri müdahaleyi ciddi olarak düşünüyor'

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.