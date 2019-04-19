İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı Garcia'nın ailesi devlet törenini reddetti

İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın ailesi, eski başkanın cenazesi için devlet töreni yapılmasını reddetti.

© REUTERS / Guadalupe Pardo Tutuklanmadan önce kendisini vuran Peru'nun eski Devlet Başkanı Garcia hayatını kaybetti

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia dün intihar ederek hayatına son verdi. Garcia'nın naaşı üyesi olduğu Aprista Parti’sinin genel merkezine getirildi.

Partinin aktivistleri, devlet kurumları tarafından gönderilen çiçek aranjmanlarını Garca'nın naaşına ulaşmasına izin vermedi.

Partililer tarafından alınan bu karar eski devlet başkanının cenazesi için devlet töreni düzenlenmesini reddeden ailesinin kararıyla tutarlılık gösterdi. Garca’nın kişisel sekreteri Ricardo Pinedo, cenazenin yarın öğlen saatlerinde kaldırılacağını ve nasşın o saate kadar Aprista Partisi'nin merkezinde ziyaret edilebileceğini açıkladı.

Eski devlet başkanı Alan Garca, birçok Latin Amerika ülkesinde faaliyette bulunan Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet alıp almadığının konusunda savcılık tarafından soruşturuluyordu.