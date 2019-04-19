İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı Garcia'nın ailesi devlet törenini reddetti

Partinin aktivistleri, devlet kurumları tarafından gönderilen çiçek aranjmanlarını Garca'nın naaşına ulaşmasına izin vermedi.
Partililer tarafından alınan bu karar eski devlet başkanının cenazesi için devlet töreni düzenlenmesini reddeden ailesinin kararıyla tutarlılık gösterdi. Garca’nın kişisel sekreteri Ricardo Pinedo, cenazenin yarın öğlen saatlerinde kaldırılacağını ve nasşın o saate kadar Aprista Partisi'nin merkezinde ziyaret edilebileceğini açıkladı.
Peru’s ex-President kills himself amid probe https://t.co/g8jTUsoSVU@RickSanchezTV #NewsWithRickSanchez #QuestionMore #AlanGarcia #Peru pic.twitter.com/MfJS5t8Lwe— RT America (@RT_America) April 19, 2019
Eski devlet başkanı Alan Garca, birçok Latin Amerika ülkesinde faaliyette bulunan Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet alıp almadığının konusunda savcılık tarafından soruşturuluyordu.
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