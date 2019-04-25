Brezilya'da bir papağan, uyuşturucu satıcısı sahibini baskın sırasında uyardı: Anne, polis

© AFP 2019 / GERARD JULIEN Evden kaçan papağan, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere küfretti

The Guardian'ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, "Anne, polis!" diye bağırmaya başladı.

Bir polis memuru, "Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı" dedi.

'TUTUKLANDIKTAN SONRA GAGASINI AÇMADI'

Brezilyalı bir gazeteci papağanı 'çok uysal' olarak nitelendirdi ve "Tutuklandıktan sonra gagasını açmadı" dedi.

Globo'nun aktardığına göre papağan polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak.

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