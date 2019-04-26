Emiliano Sala'nın babası hayatını kaybetti

© AFP 2019 / Glyn Kirk Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait

Geçen Ocak ayındaki ara transfer döneminde Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün sabaha karşı 5 sularında Progreso'daki evinde kalp krizi geçiren baba Sala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Radio La Red'e konuşan belediye başkanı Julio Müller açıklamalarda bulundu. Müller, baba Horacio'nun Sala'nın ölüm acısının asla geçmediğini, aile olarak bunu atlatamadıklarını ifade ederken, ailenin Sala'nın ölümünden sorumlu olanları bulmak için savaşmaya devam edeceklerini de açıkladı.

#Novaresio910 | Falleció el padre de Emiliano Sala https://t.co/ONXha56AoG — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 26 Nisan 2019

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