Venezüella'da Guaido'dan orduya darbe çağrısı

Venezüella’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, orduya darbe çağrısı yaptı. Guaido'nun çevresinde kendisine destek veren askerler de vardı.

Başkent Caracas'taki bir hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan Guaido, darbe çağrısında bulundu. Yayımlanan üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde askerlerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu belirtildi. Askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 Nisan 2019

​Videoda Guaido, sokağa çıkan askerlere 'Venezüella'nın anayasasını korumak için hareket etmelerini' söylüyor. Guaido, "Şimdi zamanıdır" diyor. Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezüella halkının desteğine güveniyor" ifadelerini kullanıyor.

Guaido, söz konusu videoyu kendi Twitter hesabından da paylaştı. Guaido'nun bu hamlesi, yarın yapılması beklenen hükümet karşıtı yürüyüşten önce geldi. 1 Mayıs'ta yapılacak yürüyüş için Guiado, "Venezüella tarihinin en büyük yürüyüşü olacak" yorumunu yapıyordu.

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