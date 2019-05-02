Guaido'dan 'genel gev' çağrısı

Yaptığı konuşmada, “İnsanlar Venezüella özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edecek” diyen Guaido, kademeli olarak işçilere genel bir grev çağrısı yaparak hükümeti devirmeyi başarıncaya kadar greve devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Guaido, "Krize ve zulme rağmen, bugün herkes yine sokakta. En zor anlarda en cesur erkek ve kadınlara ihtiyaç duyulur. Bugün Venezuela ilerlemek için kararlı erkek ve kadınlara sahip. Bu geri dönüşü olmayan bir süreç. Zaman Venezüellalıların zamanı" ifadelerini kullandı.
Asla geri adım atmadıklarını iddia eden Guaido, silahlı kuvvetlerin kendileriyle olduğunu bir kez daha tekrarladı.
Maduro pes edene kadar protesto çağrısı yapmaya devam edeceğini tekrarlayan Guaido, “Eğer rejim yoğun bir baskı yaptığına inanıyorsa, yanılıyor. Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)