Guaido'dan 'genel gev' çağrısı

ABD'nin Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak ilan ettiği Juan Guaido, başlattığı darbe girişiminin sonuçsuz kalmasına rağmen vazgeçmeyerek bugün bir kez daha sokağa indi. Yandaşlarına, "Geri dönüş yok, her şeyimizle devam edeceğiz" diyen Guaido, bu kez de genel grev çağrısında bulundu.

© AFP 2019 / Win McNamee Pompeo'dan Venezüella açıklaması: Barışçıl geçişi tercih ederiz ancak askeri müdahale de ihtimal dahilinde

Guaido, başkent Caracas'ta yandaşlarının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı düzenlediği gösteride bir kez daha yer aldı.

Yaptığı konuşmada, “İnsanlar Venezüella özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edecek” diyen Guaido, kademeli olarak işçilere genel bir grev çağrısı yaparak hükümeti devirmeyi başarıncaya kadar greve devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Guaido, "Krize ve zulme rağmen, bugün herkes yine sokakta. En zor anlarda en cesur erkek ve kadınlara ihtiyaç duyulur. Bugün Venezuela ilerlemek için kararlı erkek ve kadınlara sahip. Bu geri dönüşü olmayan bir süreç. Zaman Venezüellalıların zamanı" ifadelerini kullandı.

Asla geri adım atmadıklarını iddia eden Guaido, silahlı kuvvetlerin kendileriyle olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Maduro pes edene kadar protesto çağrısı yapmaya devam edeceğini tekrarlayan Guaido, “Eğer rejim yoğun bir baskı yaptığına inanıyorsa, yanılıyor. Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.