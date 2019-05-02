Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: ABD hükümeti, Washington'daki elçilik binamızı korumalı

Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD hükümetinin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde imza sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Venezüella'nın Washington'daki eski elçilik binasını korumak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro askerlerle birlikte yürüdü, devlet televizyonunda yayımlandı

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezüella'nın Washington'daki büyükelçilik binasına el koyma girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde imza sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini ve hükümetimiz ABD'nin Caracas'taki tesislerini koruduğu için Washington'daki eski Venezüella Büyükelçiliği binasını korumasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Exigimos al Departamento de Estado de EEUU cumplir con sus obligación como signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y proteger el edificio de la antigua embajada de Venezuela en Washington, tal como nuestro Gobierno protege sus instalaciones en Caracas — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 2, 2019

Venezüella'da, ABD'nin 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun çağrısıyla bir grup askerin darbe girişiminde bulunmasında sonra, ABD hükümeti tarafından Venezüella'nın Washington'daki büyükelçilik binasına el koyma girişimleri yoğunlaşmıştı.

ABD’li yurttaşların, Venezüella Büyükelçiliği'ni korumak için başlattıkları nöbet ise sürüyor. Barış yanlısı grupların kurduğu Elçilik Koruma Kolektifi üyeleri, "ABD hükümetine, Venezüella'ya ait bir diplomatik alana kolayca el koyamayacağını göstermek için bedenlerimizi kullanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.