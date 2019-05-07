Meksika’da özel uçak düştü: 11 ölü

Meksika’da 13 kişinin bulunduğu özel bir uçağın düştüğü, uçaktaki 11 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD’nin Las Vegas kentinden Meksika’nın Monterrey kentine giden Bombardier Challenger 600 tipi özel uçak, Meksika’nın Coahuila eyaletinde düştü.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin bulunduğu uçaktan 2 kişinin kurtulduğu bildirildi. Coahuila eyaletinin valisi Miguelngel Riquelme, Monclova bölgesinde kayıp olduğu bildirilen özel uçağın enkazının bulunduğunu doğruladı.

A private plane has crashed in northern Mexico, authorities said. The passengers were returning from a weekend trip that included seeing the Saul “Canelo” Alvarez fight in Las Vegas, local media reportedhttps://t.co/ofmrmsuyEj — KTLA (@KTLA) May 6, 2019

Riquelme, uçakta bulunan 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Dün öğleden sonra Monterrey'deki Mariano Escobedo Uluslararası Havaalanı'na inmesi beklenen özel uçağın kayıp olduğu bildirilmişti.

Uçağın şiddetli türbülans nedeniyle düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.