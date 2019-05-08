Brezilya mahkemesi, Ankara'nın iadesini talep ettiği iş insanını serbest bıraktı

Ankara’nın iade talebine ise hükümetten henüz yanıt gelmedi.
AFP'ye konuşan avukatı Theo Dias, “Masum bir vatandaşın hapsedilmesini iptal eden bu karar önemli bir adımdı, sonraki adımları da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” dedi.
Çift pasaport sahibi Sipahi, Nisan ayında Brezilya’da gözaltına alınmıştı.
31 yaşındaki Sipahi, 12 yıldır Brezilya’da yaşıyor. Sao Paulo’da bir lokanta işleten Sipahi, Gülen yapılanmasının etkili olduğu iddia edilen Brezilya-Türkiye Kültür Merkezi ve Türkiye-Brezilya Ticaret ve Endüstri Odası üyesi.
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