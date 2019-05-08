Brezilya mahkemesi, Ankara'nın iadesini talep ettiği iş insanını serbest bıraktı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Brezilya üst mahkemesi, Türkiye’nin Gülen yapılanmasına üye olmakla ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde rol almakla suçladığı iş insanı Ali Sipahi’yi serbest bıraktı.

Ankara’nın iade talebine ise hükümetten henüz yanıt gelmedi.

AFP'ye konuşan avukatı Theo Dias, “Masum bir vatandaşın hapsedilmesini iptal eden bu karar önemli bir adımdı, sonraki adımları da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” dedi.

Çift pasaport sahibi Sipahi, Nisan ayında Brezilya’da gözaltına alınmıştı.

31 yaşındaki Sipahi, 12 yıldır Brezilya’da yaşıyor. Sao Paulo’da bir lokanta işleten Sipahi, Gülen yapılanmasının etkili olduğu iddia edilen Brezilya-Türkiye Kültür Merkezi ve Türkiye-Brezilya Ticaret ve Endüstri Odası üyesi.