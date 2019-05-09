Guaido, yardımcısının gözaltına alındığını iddia etti

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun çağrısıyla geçtiğimiz haftalarda başlatılan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından darbeye katıldığı iddia edilen yedi vekili meclis dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Guaido, son olarak Ulusal Meclis Başkan Yardımcısının gözaltına alındığını iddia etti.

© AP Photo / Boris Vergara Venezüella'da darbe girişimine katılan 7 vekil hakkında hukuki süreç başlatıldı

Venezüella'da geçtiğimiz haftalarda başlatılan askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kurucu Meclis, darbe girişimine katıldığı öne sürülen 7 Ulusal Meclis vekilinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Dokunulmazlığını kaybedenler arasında Ulusal Meclis vekili ve başkan yardımcısı olarak görev yapan Edgar Jose Zambrano da yer alıyordu.

Juan Guaido, geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zambrano'nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden yetkililer tarafından gözaltına alındığını iddia etti.

Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional:



El régimen secuestró al primer vicepresidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad.



Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. pic.twitter.com/pA7vvV2nbu — Juan Guaidó (@jguaido) May 8, 2019

Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Zambrano, yine Twitter'dan yaptığı paylaşımda SEBIN istihbarat teşkilatından ajanların kendisine baskın yaptığını ve araçtan çıkmayı reddettikten sonra, SEBIN'in kendisini Caracas'taki merkeze götürmek üzere çekici kullandığını belirtti.

Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) May 8, 2019

İddia, meşru Maduro hükümetinin temsilcileri tarafından doğrulanmadı.

Diğer yandan dokunulmazlığını kaybeden vekillerin isimleri; Edgar Jose Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Marianela Lopez, Simon Calzadilla ve Americo de Grazi'ydi.