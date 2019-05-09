'Maduro, darbe girişiminin ardından Veneüzella ordusundan onlarca personeli ihraç etti'

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan son darbe girişiminin ardından, ülkenin silahlı kuvvetlerinden yüksek rütbeliler de dahil olmak üzere onlarca personeli ihraç ettiği iddia edildi.
Venezüella'da geçtiğimiz haftalarda Guaido'nun çağrısıyla başlatılan ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Maduro'nun silahlı kuvvetlerden yüksek rütbelilerin de aralarında bulunduğu onlarca personelin ihraç edilmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Yerel radyo Gaceta Oficial'a göre, ihraç edilenler arasında Bolivarcı istihbarat servisi SEBIN'in eski başkanı Orgeneral Manuel Figuera, beş teğmen albay, dört tuğgeneral, dört yüzbaşı, altı teğmen ve 35 çavuş yer aldı.
Diğer yandan silahlı kuvvetlerdeki görevine son verilenler arasında son aylarda Guaido'nun başkanlığındaki Ulusal Meclis'in güvenlik hizmetlerini yöneten Venezüella Ulusal Muhafızları'ndan Albay Ilich Sanchez'in de yer aldığı kaydedildi.
Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.
Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı. Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.
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