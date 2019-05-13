‘Ekvador, Londra Büyükelçiliği’nde bulunan Assange’ın eşyalarını ABD’ye teslim edecek’

Ekvador’un, Londra Büyükelçiliği’nde bulunan WikiLeaks kurucusu Assange’a ait belge ve eşyaları ABD’ye teslim edeceği bildirildi.

© REUTERS / HANNAH MCKAY WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi

El Pais gazetesinin, eline geçen resmi bildiriye dayandırdığı haberinde, Ekvador yönetiminin Londra Büyükelçiliği’nde bulunan Julian Assange’a ait belge ve eşyaları ABD’ye teslim edeceğini duyurdu.

Haberde, Assange’a ait belgelerin, mobil telefonların, hafıza kartlarının ve bilgisayarların ABD’ye teslim edileceği, WikiLeaks kurucusunun yaşamış olduğu odanın 20 Mayıs’ta aranması planlandığı kaydedildi.

ÚLTIMA HORA | Ecuador entregará a EE UU todos los documentos que Julian Assange dejó en la Embajada de Londres https://t.co/8WERZjbue5 — EL PAÍS (@el_pais) May 12, 2019

​Assange, ABD’nin talebiyle sığındığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği’nden 11 Nisan tarihinde zorla çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Assange’ın sınır dışı edilmesinin değerlendirileceği duruşma 30 Mayıs’ta yapılacak.

ABD tarafından 'tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma' faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD'ye iadesi durumunda 'tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu' suçlamasıyla karşılaşacak.