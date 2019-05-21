Venezüella yabancı kredi kartı işlemlerini ve ödeme sistemlerini askıya alıyor

Venezüella’da Merkez Bankası ve bankacılık düzenleme kurumu SUDEBAN ülkedeki Visa, Mastercard ve Maestro gibi ödeme sistemlerine son vermek amacıyla kendi sistemini hayata geçirmeye karar verdi.

Banca y Negocios adlı haber sitesi, 30 Kasım 2019’dan itibaren Venezüella’daki Visa, Mastercard ve Maestro işlemlerine son verileceğini duyurdu. Kredi kartlarıyla ilgili benzer sürecin de 30 Ocak 2020’ye kadar tamamlanacağı belirtildi.

Habere göre ABD yaptırımlarını ve diğer tehditleri göz önünde bulunduran Sudeban, bağımsız bir ödeme sistemi yaratmaları için finansal kurumlara talimat verdi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mayıs ayında yaptığı açıklamada ülkesinin ABD dolarından arınmaya başladığını söylemişti. Maduro, ekonomi alanındaki bu değişimleri ABD ablukasından kurtulma olarak niteliyor.

Venezüella hükümeti 2003 yılından itibaren ülkedeki döviz işlemlerini kontrol altına almak üzere adımlar attı. Sonuç olarak yasadışı döviz işlemleri piyasasının oluşmaya başladığı kaydedilirken, döviz kuru da resmi kuru 12 kat kadar aştı. Hükümet yalnızca Ağustos 2018’de dolar işlemlerini serbest bıraktı. Ancak resmi DICOM kur sistemi varlığını korudu. Oranlar yakın zamanda sözde karaborsa oranlarıyla eşitlendi ve daha sonra bunu da aştı.

ABD geçen aylarda Maduro’yu görevden ayrılmaya zorlamak için Venezüella’nın petrol ticaretini durdurmaya çalıştı.