Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Bolsonaro’nun bıçaklanması: Zanlının akıl sağlığı yerinde değil

© REUTERS / Adriano Machado 'Brezilya'nın Trump'ı devlet başkanı adayı Bolsanaro bıçaklandı

Brezilya’daki saldırıya dair yargı sürecinde, hâkim Bruno Savino, 40 yaşlarındaki zanlı Adélio Bispo de Oliveira’nın ‘eylemlerinin tam anlamıyla farkında olmadığını’ açıkladı.

Oliveira’nın hapsedilemeyeceğine hükmeden yargıç, bunun yerine bir hastaneye yatırılması gerektiğini savundu. Yargıç Savino, bu kararı zanlının savunma avukatlarının sunduğu belgelerin ardından aldığını kaydetti.

Oliveira, saldırının ardından polise verdiği ifadede ‘Tanrı’nın emirlerine uyduğunu’ söylemişti.

Bolsonaro ise saldırının ‘siyasi gerekçelerle’ yapıldığına inanıyor.

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Devlet başkanlığı için Sosyal Demokrat Partisi'nden adaylığını koyan Jair Bolsonaro, Eylül 2018’de Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Bolsonaro hemen ameliyata alınmıştı.

Bolsonaro'nun oğlu Flavio, “Hastaneye vardığında aşırı kan kaybında dolayı neredeyse ölecek durumdaydı. Bıçak, babamın karaciğeri, akciğerleri ve bağırsaklarının bir kısmına ulaşmış” demişti.

Ocak ayında Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Bolsonaro, politikaları ve açıklamalarıyla sıklıkla şimşekleri üzerine çekiyor. Bolsonaro, pek çok kesim tarafından 'Brezilya'nın Trump'ı' diye de anılıyor.

Sol politikaları desteklediği bilinen Adélio Bispo de Oliveira'nın, geçmişte Bolsonaro'nun politikalarını eleştiren paylaşımlar yaptığı biliniyor.