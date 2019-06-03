Rusya: Venezüella’daki askerlerimizi çağırmayacağız

Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzmanlarını çağıracağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzmanlarını çağıracağıni ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Zayemskiy, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Zayemskiy “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunlari durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ dedi.