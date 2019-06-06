Venezüella devlet petrol şirketi Moskova’da ofis açıyor

Venezüella Petrol Bakanı Manuel Quevedo St. Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere yaptığı açıklamasında, ülkesinin devlet petrol şirketi PDVSA’nın bu ay içinde Moskova’da bir ofis açacağını söyledi.

Quevedo, ofis açılması için gereken tüm bürokratik işlemlerin tamalandığını, şu anda Moskova’ya personellerini gönderme aşamasında olduklarını kaydetti.

Washington ocaktan beri PDVSA’ya yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlarla şirketin hesaplarına ABD’den para aktarılmasının önü kesildi. Şirketin petrol ihracatı operasyonlarının önemli bir kısmı ABD’deki hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Venezüella’nın devlet gelirlerinin yüzde 90’dan fazlası petrol ihracatından geliyor.