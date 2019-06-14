Tecavüz ve saldırıyla suçlanan Neymar 5 saat ifade verdi, iddiaları reddetti

Tecavüzle suçlanan Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, dün karakolda bir kez daha ifade verdi, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinde top koşturan Brezilyalı yıldız, hakkındaki tecavüz ve saldırı soruşturması nedeniyle dün Sao Paulo kentinde karakolda beş saat ifade verdi.

Sakatlığı nedeniyle koltuk değnekleriyle karakola giden Neymar’a avukatları da eşlik etti. Karakol önünde Neymar'a destek vermek için çok sayıda insanın toplandığı görüldü.

Savcı Flavia Merlini gazetecilere yaptığı açıklamada futbolcunun ‘tüm suçlamaları reddettiğini ve sorulara tatmin edici bir şekilde yanıtladığını’ söyledi.

Merlini, “(Neymar) Tüm sorularımızı yanıtladı. Bundan sonra dedektifler soruşturma tamamlanana kadar gerekli tedbirleri alacaklar. Gizli bir soruşturma olduğu için tedbirler hakkında detay veremem” dedi.

#Neymar arrives to police station in #SaoPaulo for questioning over rape accusation pic.twitter.com/hgQyMs6qDr — Ruptly (@Ruptly) 14 Haziran 2019

​NEYMAR: GERÇEK ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK

Neymar ise çıkışta yaptığı açıklamada, “Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak” diyerek, kendisine verdiği destekten ötürü sevenlerine teşekkür etti.

Neymar, kendisini tecavüzle suçlayan Najila Trindade Mendes de Souza’nın fotoğraflarını, onun izni olmadan sosyal medyada paylaşmakla da suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Najila Trindade Mendes de Souza, Neymar'ın 15 Mayıs'ta Paris'te bir otel odasında kendisine hem tecavüz ettiğini hem de saldırdığını öne sürdü.

26 yaşındaki kadın, televizyon röportajında, yıldız oyuncudan hoşlandığını ve onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini kabul etti. Ancak Neymar'ın prezervatif kullanmak istememesi nedeniyle vazgeçtiğini söyleyen Trindade, sonrasında saldırganlaşan futbolcunun ‘durmasını istediği halde kendisine tecavüz ettiğini ve saldırdığını’ açıkladı.

Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaştı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Çok sarsıldığı için Fransa’da değil ülkesi Brezilya’ya dönünce şikâyette bulunan kadın Sao Paulo’da ifade verdi.