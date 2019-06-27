Elçilik: Venezüella'da görev yapan Rus askeri uzmanlar ülkelerine döndü

Elçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Üç aydır Venezüella'da bulunan ve bu ülkeyle yapılan askeri-teknik anlaşmalar kapsamında Rusya'nın sağladığı teknik desteği sunan Rus teknisyenler, 26 Haziran'da İl-62 tipi uçakla Caracas'tan Moskova'ya gitti" denildi.

'ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ'

Rusya'nın Venezüella'ya söz konusu teknik desteği gerektiren kompleks ekipman tedarik ettiğini belirten elçilik, "Bunun yanında Rus uzmanlar, Venezüellalı personele eğitim verdi. Uzmanlar, planlı çalışmalar yaptı ve bu çalışmalar, daha önce iki taraf arasında mutabık kalınan takvime uygun olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ASKERİ VARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Venezüella'da Rus askeri varlığının söz konusu olmadığının altını çizen elçilik, Rus uzmanların sadece teknik bakım anlaşmalarını yerine getirdiğini, durumu istikrarsızlaştıracak unsurların bulunmadığını ekledi.

'ASKERLERİMİZ VENEZÜELLA'DA KALMAYA DEVAM EDİYOR'

Bu arada Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Venezüella'da görev yapan Rus askeri uzmanların belirli bir rotasyona bağlı olarak birbirlerinin yerine geçtiğini söyledi.

Cabarov, "Askerlerimiz Venezüella'da kalmaya devam ediyor. Rotasyon ilkesi dahilinde yer değiştiriyorlar. Başka bilgim yok" diye konuştu.