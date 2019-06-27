Elçilik: Venezüella'da görev yapan Rus askeri uzmanlar ülkelerine döndü

'ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ'
Rusya'nın Venezüella'ya söz konusu teknik desteği gerektiren kompleks ekipman tedarik ettiğini belirten elçilik, "Bunun yanında Rus uzmanlar, Venezüellalı personele eğitim verdi. Uzmanlar, planlı çalışmalar yaptı ve bu çalışmalar, daha önce iki taraf arasında mutabık kalınan takvime uygun olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.
'ASKERİ VARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL'
'ASKERLERİMİZ VENEZÜELLA'DA KALMAYA DEVAM EDİYOR'
Bu arada Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Venezüella'da görev yapan Rus askeri uzmanların belirli bir rotasyona bağlı olarak birbirlerinin yerine geçtiğini söyledi.
Cabarov, "Askerlerimiz Venezüella'da kalmaya devam ediyor. Rotasyon ilkesi dahilinde yer değiştiriyorlar. Başka bilgim yok" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)