Brezilya 'adil yargılama yok' dedi, iş adamını Türkiye'ye iade etmedi

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Ali Sipahi'nin Türkiye'de adil bir şekilde yargılanacağına dair garanti bulunmadığına hükmetti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, ülkedeki en üst mahkeme olan kurumdaki karar beş yargıcın oy birliğiyle alındı. Yargıç Edson Fachin, "İade edilecek kişinin bağımsız bir yargıç tarafından tarafsız bir şekilde yargılanacağının güvencesi yok" sözleriyle kararın gerekçesini özetledi.

Brezilya Başsavcılığı da Sipahi'nin iade edilmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Başsavcılık bu kararının gerekçesini ‘Gülen yapılanmasının herhangi bir terör eylemine karıştığına dair bir kanıt bulunmaması’ olarak açıklamıştı.

Çift pasaport sahibi Sipahi, nisan ayında Brezilya’da gözaltına alınmıştı.

Sipahi, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra Federal Yüksek Mahkeme kararını açıklayana kadar serbest bırakılmıştı.

31 yaşındaki Sipahi, 12 yıldır Brezilya’da yaşıyor. Sao Paulo’da bir lokanta işleten Sipahi, Gülen yapılanmasının etkili olduğu iddia edilen Brezilya-Türkiye Kültür Merkezi ve Türkiye-Brezilya Ticaret ve Endüstri Odası üyesi.