Savunma antlaşmasını yürürlüğe koyan ABD'ye Venezüella'dan yanıt: Kendimizi savunmaya hazırız

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezüella muhalefeti ve 10 ülkeyle birlikte yürürlüğe koyduğu bölgesel savunma antlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Arreaza, "Venezüella, kendisini savunmaya hazır" açıklamasını yaptı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arreaza, ABD'nin Venezüella muhalefeti ve 10 Latin Amerika ülkesiyle birlikte yürürlüğe koyduğu bölgesel savunma antlaşmasına ilişkin, "Kendimizi korumaya ve tepki vermeye hazırız. Kimsenin Venezüella topraklarını çiğnemesine izin vermeyeceğiz, cevap vereceğiz ve umarız ki bu yaşanmaz" dedi.

Antlaşmayı 'yasadışı' ve 'tehlikeli' olarak nitelendiren Arreaza, "Çünkü Venezüella'ya saldırı için bir mekanizma yürürlüğe koyduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı açıklamaya göre, Amerikan Karşılıklı Yardım Antlaşması'nı (TIAR) yürürlüğe koymaya yönelik ilk talep kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefetten geldi.

Pompeo, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezüella ordusu tarafından Kolombiya sınırında asker konuşlandırma hamlesi ve Venezüella topraklarında yasadışı silahlı grupların ve terör örgütlerinin varlığı, (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun sadece Venezüella halkına değil, eylemlerinin barış ve Venezüella’nın komşularının güvenliğini de tehdit ettiğini gösteriyor."

Venezüella ordusu, Kolombiya sınırına 150 bin asker konuşlandırmaya başlamıştı.

Arreaza, sınır bölgesine asker konuşlandırılması hakkında ise, "Bir kardeş ülkeye asla saldırmayacağız, halkımızı ve toprak bütünlüğünü savunmak dışındaki hiçbir koşulda asla bir kardeş ülkenin topraklarını çiğnemeyeceğiz" diye konuştu.