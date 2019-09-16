Kolombiya'da uçak kazası: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Ganan, açıklamasında uçakta bulunan bir çocuğun da yaralandığı bilgisini verdi.
Yetkili Ganan, itfaiye erlerinin yakıt sızıntısını durdurmaya çalıştığını belirtti.
Yerel saatle öğleden sonra 2.11'de düşen uçağın, ülkenin Cauca bölgesine bağlı Popayan'dan Lopez de Micay'e uçtuğu bilgisi verildi.
🇨🇴#COLOMBIA #ENDESARROLLO | Momentos en que unidades de los Bomberos Voluntarios de Popayán, la Policía, la Defensa Civil y el Ejército Nacional trabajaban para rescatar a los heridos que dejó la caída de una avioneta en un barrio de la capital del #Cauca. pic.twitter.com/R8hxR9mJXQ— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 15, 2019
Ganan, kazanın sebebinin bilinmediğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.
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