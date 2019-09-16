Kolombiya'da uçak kazası: En az 7 kişi hayatını kaybetti

🇨🇴#COLOMBIA #ENDESARROLLO | Momentos en que unidades de los Bomberos Voluntarios de Popayán, la Policía, la Defensa Civil y el Ejército Nacional trabajaban para rescatar a los heridos que dejó la caída de una avioneta en un barrio de la capital del #Cauca. pic.twitter.com/R8hxR9mJXQ