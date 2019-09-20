Zaharova: Venezüellalı taraflar arasındaki Oslo sürecinin durmasının sorumlusu ABD

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella hükümeti ile muhalefeti arasında Norveç'te yapılan müzakerelerin kesintiye uğramasından ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Amerikanlar, Oslo sürecinin kesintiye uğraması nedeniyle Venezüella hükümetini suçluyor. Bundan daha iki yüzlü bir açıklama olamaz. Müzakerelerdeki duraklamanın ana nedeni açık, Washington'un politikasıdır" dedi.

5 Ağustos'ta ABD'nin yeni yaptırımlar uygulamasının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müzakerelere radikal muhalefetin yaptırımları kınaması koşuluyla devam edeceğini söylediğini ve henüz kınama gelmediğini anımsatan Zaharova, aksine muhalif lider Juan Guaido'nun bu formatta diyaloğa devam etmenin imkansız olduğunu söylediğini vurguladı.

ABD'nin buna rağmen yaşanan kesintiden meşru hükümeti sorumlu tuttuğunu kaydeden Zaharova, "Bu, elbette absürd bir durum" diye ekledi.

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ofisi, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle Norveç'in arabulucuğuyla süren görüşmelerin 'resmen sona erdiğini' açıklamıştı.