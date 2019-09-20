Zaharova: Venezüellalı taraflar arasındaki Oslo sürecinin durmasının sorumlusu ABD

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Amerikanlar, Oslo sürecinin kesintiye uğraması nedeniyle Venezüella hükümetini suçluyor. Bundan daha iki yüzlü bir açıklama olamaz. Müzakerelerdeki duraklamanın ana nedeni açık, Washington'un politikasıdır" dedi.
ABD'nin buna rağmen yaşanan kesintiden meşru hükümeti sorumlu tuttuğunu kaydeden Zaharova, "Bu, elbette absürd bir durum" diye ekledi.
Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ofisi, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle Norveç'in arabulucuğuyla süren görüşmelerin 'resmen sona erdiğini' açıklamıştı.
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