Kolombiya, Hint keneviri ihracatından 2030'da 2.7 milyar dolar kazanabilir

Kolombiya'nın Hint keneviri (medikal esrar) ihracatından 2025'te 791 milyon, 2030'da 2 milyar 744 milyon dolar kazanabileceği değerlendiriliyor.

Kolombiya basınında yer alan ve ülkedeki düşünce kuruluşlarından Fedesarrollo'nun araştırmalarına dayandırılan haberlerde, kısa süre önce Hint kenevirinden üretilen ilk ürününü ihraç eden ülkenin, bu alandaki gelirleri giderek artacağı belirtildi.

Şimdilik 56 hektarda yapılan üretimin ihracat tutarının 144 milyon dolar olarak hesaplandığı belirtilen araştırmada, bu rakamın ülkenin 2018'de yaptığı 108 milyon dolarlık kakao ihracatını dahi geride bıraktığı ifade edildi.

Araştırmada, medikal esrar üretimine 2017'de izin veren ve 400'e yakın üreticiyi lisanslandıran Kolombiya'nın 2025'te 791 milyon, 2030'da da 2 milyar 744 milyon dolarlık ihracat yapabileceği öngörüldü.

Hükümetin bu yıl 101 hektarlık üretime müsaade etmesine rağmen, üretimin 56 hektarda kaldığına dikkat çekilen araştırmada, ayrıca Hint kenevirin kısa sürede hektar başına 16 iş kolu oluşturduğu kaydedildi.

Ülkenin son derece tecrübeli olduğu çiçek üretiminin hektar başına 17 iş kolu ortaya çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.