Venezüella hükümeti, Guaido'nun Kolombiya'ya geçişine yardım eden yetkililer için tutuklama emri çıkardı

Venezüella Başsavcısı Tarek William Saab, ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun seyahat yasağına rağmen Kolombiya'ya gizlice geçmesine yardımcı olan bir dizi yetkili için tutuklama emri çıkardı.

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido'nun, Kolombiya'daki 'Los Rastrojos' isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun 'El Brother' ve 'El Menor' lakabıyla tanınan iki lideriyle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları ilk kez paylaşan Norte de Santander İlerleme Vakfı Başkanı Wilfredo Canizares, Guaido'nun Los Rastrajos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini ve Guaido'nun geçişi sırasında örgüt üyelerinin bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladıklarını belirtmişti.

Suç örgütünün Ivan Posso isimli bir üyesi, birkaç üst düzey Venezüellalı yetkilinin, Guaido'nun Kolombiya'ya geçişini sağlamak için örgütle temas kurduğunu açıkladı.

Venezüella Başsavcısı Saab, yaptığı açıklamada Tachira eyaletinin vali yardımcısı Loryis Silva, Boca de Grita valisi Luz Marina Pernia, La Fria valisi Camilo Roso Suarez ve 'Poor Patron' lakaplı şoför Jonathan Zambrano Garcia hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirdi.

Guaido geçen haftalarda katıldığı bir radyo programında, fotoğraf çektirdiği kişileri tanımadığını söylemiş ve kendisinin Kolombiya Ordusunun yardımıyla sözde insani yardım konserine katıldığını ileri sürmüştü.