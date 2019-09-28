Kolombiya lideri Duque'nin BM'ye verdiği Venezüella fotoğraflarından biri daha yalan çıktı

AFP foto muhabiri Luiz Robayo, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin, "Venezüella'nın Bolivar eyaletinde ELN ve çeteciler arasındaki çatışmada katliam" notuyla paylaştığı fotoğrafı, Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki Catatumbo bölgesinde geçen yıl çektiğini açıkladı.
EL Colombiano gazetesi de dün çocuklarla oyun oynayan ELN militanlarının fotoğrafının kendi arşivlerinde yer aldığını ve 2015 yılında askeri istihbarattan elde ettiklerini belirtmişti. Ülke basınına açıklama yapan Kolombiya Genelkurmay Başkanı Luis Navarro ise fotoğrafın bir delil olmadığını sadece bir referans olduğunu söylemişti.
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, önceki gün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Venezüella'nın uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi" olduğunu iddia etmiş, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Duque'ye verdiği cevapta, Kolombiya'nın "en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke" olduğunu öne sürmüştü.
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