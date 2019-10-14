Ekvador’da hükümet ve protestocular diyalog masasında

Günlerdir hükümet karşıtı protestoların ve şiddet olaylarının devam ettiği Ekvador’da sonunda hükümet ve yerlilerin başını çektiği protestocular arasında diyalog masası oluşturuldu.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararıyla başlayan ve tüm ülkede büyük çaplı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ve ülkedeki yerli toplulukların liderleri ülkenin başkenti Quito’da bir araya geldi.

Ara bulucu Birleşmiş Milletler'in (BM) bu ülkedeki yönetici Arnaud Peral ve Ekvador Kamu Denetçisi Pablo Celi’nin katıldığı toplantıda yerliler, Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) Başkanı Jaime Vargas ve Cotopaxi Yerlileri Lideri Leonidas Iza ile diğer yöneticiler tarafından temsil ediliyor.

Protestocu yerlilerin bir anlaşmaya varılması için Moreno’dan akaryakıt sübvansiyonlarını derhal kaldırmasını talep ettiği ve ülkedeki medya kuruluşları tarafından canlı yayımlanan toplantı halen devam ediyor.