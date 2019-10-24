Amazonlar için iklim raporu: Geri dönülmez noktayı aşmak üzere, iki yıl içinde bozkıra dönüşmeye başlayabilir

Ağaçların artarak tahrip edilmesinin ve Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 'yok edici' politikalarının Amazon Ormanları'nı iki yıl içinde geri dönülemez noktaya taşıyabileceği belirtildi.

Peterson Institute for International Economics'ten Monica de Bolle'un açıklamalarına göre bu noktadan sonra Amazonlar kendisi için yeteli yağmur üretemeyecek noktaya gelecek ve yavaşça kuru bir bozkıra dönüşmeye başlayacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu gelişmenin atmosfere tonlarca karbon göndererek küresel ısınmayı kötüleştireceği ve Güney Amerika'da hava değişikliğine sebep olabileceği belirtildi.

Öte yandan rapor, bilim insanları arasında tartışmalara sebep oldu. Bazı bilim insanları 'taşma noktasının' hâlâ 15-20 yıl uzakta olduğunu savunurken, bazıları da de Bolle'un raporunun Amazonlar'ın karşı karşıya olduğu tehditi doğru bir şekilde gösterdiğini söyledi.