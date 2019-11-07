Bolivya’da sağcı protestoculardan iktidar partili kadın belediye başkanına eziyet

Bolivya'da solcu Devlet Başkanı Morales'in seçim zaferinin ilan edilmesinden beri protesto düzenleyen sağcı muhalifler bu kez iktidardan partisinden bir kadın belediye başkanı kaçırdı. Sokaklarda yalın ayak gezdirilip zorla saçları kesilen ve üzerine kırmızı boya dökülen kadın başkana istifa mektubu imzalattırıldı.

Latin Amerika ülkesi Bolivya'yı 2006'dan beri yöneten solcu yerli lider Evo Morales'in 20 Ekim 2019 seçimini de kazandığının açıklanmasının ardından sağcı muhalefetin başlattığı protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Son olarak solcu bir kadın belediye başkanı kaçırılıp eziyetten geçirildi.

Bolivya'nın ortalarındaki Cochabamba eyaletinin Vinto kasabasında bir köprüyü trafiğe kapatan protestocular, Morales yanlılarıyla girilen çatışmalarda iki muhalefet yanlısının öldürüldüğü söylentisi üzerine öfkeyle belediye meclisine yürüyüşe geçti.

İktidar partisi Mas'tan belediye başkanı Patricia Arce'yi kendi kurdukları barikatları yıkmak için Morales yanlılarını otobüslerle kasabaya taşımakla suçlayan protestocular, iddia edilen iki ölümden de kadın yerel yöneticiyi sorumlu tuttu.

Bu arada ölümlerden biri teyit edilirken, maskeli erkekler Arce'yi kaçırıp "Katil, katil" diye bağırarak sokaklarda çıplak ayak sürükledi.

Köprüye kadar yürüttükleri ve orada diz çöktürdükleri kadın başkanın saçlarını kesip üzerine kırmızı boya döken sağcı eylemciler, Arce'yi istifa mektubu imzalamaya da zorladı.

Taht Oyunları dizisinde Kraliçe Cersei'ye 'Utanç Yürüyüşü' yaptırılan sahneyi hatırlatan ve saatler süren eziyetin ardından kadın başkanı polise teslim edildi.

Çatışmalarda ölen kişinin kimliği, 20 yaşındaki öğrenci Limbert Guzmán Vasquez olarak duyuruldu.

Doktorlar, Guzmán Vasquez'in patlayıcı cisim isabet eden kafatasının kırıldığını söyledi.

Bu, 20 Ekim'de çatışmaların patlak vermesinden beri ölen üçüncü kişi olarak kayda geçti.

Seçim gecesi oy sayımlarının açıklama getirilmeksizin 24 saat durması üzerine sağcı aday Carlos Mesa'nın taraftarları 'hile şüphelerini' dile getirip sokaklara döküldü. Ama nihai sonuçlar Morales'i ikinci tura gerek kalmaksızın ilk turda 10 puan fark atarak yeniden devlet başkanı ilan etti.

Washington'ın güdümündeki Amerika Devletleri Örgütü (OAS) seçimle ilgili endişe açıklayıp sonuçları denetlemeye başladı.

Bolivya'nın yerli haklarının hayata geçmesine öncülük eden ilk yerli kökenli başkanı Morales, Mesa'yı darbe girişimiyle suçluyor.

İki tarafın destekçileri, başkent La Paz ve diğer kentlerde karşılıklı kavgaya hazır mevzilenmiş vaziyette.