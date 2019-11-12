Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’da, ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor. Bu süreçte geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, başkent La Paz’daki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) basın açıklaması yaptı.

'Halkın yeni bir devlet başkanı' istediğini savunan ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ellerinde ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için bir takvim bulunduğunu belirtti.

Seçimlere gidilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Anez, ALP'de büyük çoğunluğa sahip iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) milletvekilleri ve senatörlerinin oturuma katılması için güvenlik garantisi verdiklerini duyurdu.

Anez, ülkedeki şiddetin sona ermesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Morales'den Bolivyalılara: Şiddet tuzağına düşmeyin

Bu arada Meksika’nın yaptığı iltica teklifini kabul eden Evo Morales de ülkedeki şiddetin durması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Büyük bir saygı ve muhabbetle halkımdan barışı korumalarını ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bolivyalıların birbirine düşmemesi gerektiğini vurgulayan Morales, farklılıkların diyalogla çözülmesini istedi.

Pido a mi pueblo con mucho cariño y respeto cuidar la paz y no caer en la violencia de grupos que buscan destruir el Estado de Derecho. No podemos enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Hago un llamado urgente a resolver cualquier diferencia con el diálogo y la concertación. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

Muhalif Mesa, polisten evini korumasını istedi

20 Ekim'deki seçimleri Morales karşısında kaybettikten sonra, taraftarlarına sürekli sokak çağrısı yapan muhalif aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, evinin korunmasını istedi.

Tüm ülkede, MAS mensubu siyasilerin evlerinin de yakıldığı şiddet eylemlerine dönüşen protestoları örgütleyen Mesa, evine bir grup şiddet yanlısı tarafından saldırılacağı yönünde duyum aldığını açıkladı.

Polise seslenen Mesa, "Bu çılgınlığı durdurun" ifadesini kullandı.

Günlerdir müdahale etmeyen ordu operasyona hazırlanıyor

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre, 3 hafta süren muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordu, tüm ülkede düzeni sağlamak için operasyona hazırlanıyor.

Morales'in istifasının ardından ülkenin kırsalının yanı sıra başkent La Paz ve bitişiğindeki El Alto kentinde şiddetli protestolar görülüyor.