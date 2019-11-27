Bolivya, 11 yıl sonra ilk defa ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya'da seçimlerde 'usulsüzlük' yaşandığı gerekçesiyle başlayan sokak gösterilerinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmasının ardından kurulan geçici hükümet, ülkenin dış politikasını tam tersi bir rotaya çevirdi.

Geçici hükümet aradan geçen 11 yılın ardından ilk kez ABD'ye büyükelçi atadı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2008'de La Paz ve Washington arasında yaşanan diplomatik krizin ardından büyükelçilik poziyonuna getirilen isim Walter Oscar Serrate Cuellar oldu.

#Hoy | Canciller @KarenLongaric posesiónó al nuevo Embajador Extraordinario con Representación Plenipotenciario ante el Gobierno de Estados Unidos de America, Walter Oscar Serrate Cuellar, quien fue Embajador y Representante Permanente de Bolivia ante la ONU. pic.twitter.com/ksHXieXLIm — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) November 26, 2019

Bakanlık, Cuellar'ın daha önce büyükelçilik ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunduğunu belirtti.

Kararın Kongre tarafından onaylanması beklenirken, atamanın geçici hükümetin Morales'in adaylıktan men edildiği seçimlere hazırlandığı sırada geldi.