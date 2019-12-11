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01:40 11 Aralık 2019
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    Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Fernandez yemin etti

    © AP Photo / Gustavo Garello
    Güney Amerika
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    Arjantin'de ekim sonunda düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Alberto Fernandez, yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

    Ulusal Kongre Binasında düzenlenen törende Alberto Fernandez, başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin elinden aldı.

    Arjantin siyasetinin en önemli figürlerinden eski Devlet Başkanı Cristina Kirchner de yemin ederek Fernandez'in devlet başkanı yardımcılığı görevini üstlendi.

    'Bütün Arjantin'i birlik olmaya çağırmak için geldim'

    Devlet Başkanlığı görevini devralan Fernandez, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Yeni bir toplum anlaşması arayışında bütün Arjantin'i birlik olmaya çağırmak için geldim. Arjantinliler arasındaki kin, nefret ve açlık duvarını aşmamız gerek. Vatanımızda açılmış büyük yaraları sarmalıyız" dedi.

    Fernandez, ülkedeki sosyal felakete son vermek için birlik olunması çağrısı yaparak, "Ülkemizdeki her iki çocuktan biri fakir, 15 milyon kişi gıda güvensizliği sıkıntısı çekiyor. Sosyal adaleti inşa eden ve sosyal ekonomilere can veren bir hükümet istiyoruz" diye konuştu.

    Önceki hükümetin hazırladığı bütçeyi yürürlüğe koymayacağını belirten Fernandez, "Arjantin'i tekrar ayağa kaldıracak plan, sürekli başarısız olmuş basmakalıp çözümlerle dışarıdan biri tarafından dayatılmamalı, bizim tarafımızdan yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

    Arjantin'de Alberto Fernandez'in devlet başkanlığı, Cristina Kirchner'ın da devlet başkanı yardımcısı adayı olduğu Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47.86'sını topladı.
    © REUTERS / Agustin Marcarian
    Arjantin yeni devlet başkanını seçti
    'Dış borç sorunuyla yüzleşeceğiz'

    Fernandez, dış borç meselesine ilişkin, "Dış borç sorunuyla yüzleşeceğiz. Eğer gelişen bir ülke yoksa sürdürülebilir bir borç ödemesi de olmaz. Bu kadar basit, ödemek için önce gelişmek gerekiyor. IMF ve alacaklılarımızla yapıcı ve işbirliğine dayalı bir ilişki arayacağız. Sürdürülemeyen borç sorununu çözmek, kimseyle anlaşmazlık içine girmek değildir. Ülke borcunu ödemek istiyor ancak bunu yapacak kapasiteye sahip değil" diye konuştu.

    Eski hükümetin para politikasını eleştiren Fernandez, "Önceki hükümet, borcu ödemek için gerekli olan üretimi sağlamadan son derece büyük bir borcun içine girdi. Alacaklılar tekrar tekrar başarısız olan bir modele yatırım yaptıkları için risk aldılar. Biz, bu problemi çözmek istiyoruz bunun için her kesimin sorumlu bir şekilde çalışması gerekiyor" dedi.

    İstihbarat servisinin fonları açlıkla mücadelede kullanılacak

    Devlet Başkanı Fernandez, federal yargı sisteminde yeniliklerin yapılacağını belirterek, "İstihbarat sisteminin yeniden yapılandırılması için Federal İstihbarat Ajansı'na (AFI) müdahale edilmesine karar verdim. AFI için ayrılan ve gizli tutulan fonlar artık gizli olmayacak. Bu fonlar açlıkla mücadele için kullanılacak. Güvenlik güçlerine ayrılan fonlar için de aynısı yapılacak" açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    Devlet başkanı, yemin töreni, Mauricio Macri, Alberto Fernandez, Arjantin
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