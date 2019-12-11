Evo Morales: Darbeciler uluslararası mahkemelerde yargılanacak

Bolivya'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cochabamba'daki evinin darbeciler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

"Siyasi zulüm devam ediyor. Geçen hafta Cochabamba'daki evime saldırıp eşyalarımı çaldılar" ifadelerini kullanan Morales, gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımda ise Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun, Sacaba ve Senkata'daki kentlerde darbecilerin katliam yaptığını doğruladığını aktardı.

'Darbe Oyuncuları' olarak nitelendirdiği Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho ile seçimleri kaybeden muhalif Carlos Mesa ve halka silah doğrultan herkesi ülkede yaşanan olaylardan sorumlu tutan Morales, "Hiçbir bedel ödemeden öldürebileceklerini düşündüler. Şimdi uluslararası mahkemeler tarafından yargılanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

El informe de la @CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia. Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales https://t.co/63U6kh51WL — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 11, 2019

​Morales'e destek eylemlerine silahlı müdahale

Morales'in zorla istifa ettirilmesinin ardından 16 Kasım'da Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba'da sokağa çıkan koka üreticisi köylülere polis müdahale etmişti.

Olaylarda 5 sivil ölmüş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.