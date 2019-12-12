Bolsonaro cilt kanseri olabileceğini açıkladı, başkanlık ofisi yalanladı

Sağlığına dair soru işaretleri tükenmeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hastane ziyaretinin ardından cilt kanseri olabileceğini söyledi. Ancak başkanlık ofisi “Kanser belirtisi yok” açıklamasını yaptı.

Kulağındaki bir lekeyi aldırmak için hastaneye giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çıkışta yaptığı açıklamada ‘cilt kanseri olabileceğini’ söyledi.

Sol kulağındaki bandajla evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsanaro, başkent Brasilia’da hava kuvvetlerine ait bir hastaneyi ziyaret ettiğini söyledi. Bolsanaro, “Açık tenliyim, çok balığa çıkarım, pek çok aktivite yaparım. Bu sebeple cilt kanseri olma ihtimali var. Biyopsi yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum” dedi.

Durumu tiye alan Bolsanaro, “Şimdilik, (Hamilton) Mourao hâlâ başkan yardımcısı, emin olabilirsiniz” diye şaka yaptı.

Başkanlık ofisi: Rutin kontrol

Ancak Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise henüz bir belirti olmadığı vurgulandı. Rutin bir kontrol olduğunu vurgulayan açıklamada, “Başkanın sağlık durumu iyi, cilt kanseri belirtisi yok, bu haftaki randevusuna gitti” denildi.

Jair Bolsonaro’nun sağlığına dair soru işaretleri uzun süredir devam ediyor.

Geçen yıl seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 64 yaşındaki Bolsonaro, bunu takiben sonuncusu eylül ayında olmak üzere çok sayıda operasyon geçirmişti.

Bolsonaro, dün Bahia eyaletine yapacağı ziyareti ‘çok yorgun’ olduğu gerekçesiyle 24 saat kala iptal etmişti.