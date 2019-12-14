'Blackwater'ın kurucusu, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı'yla gizli görüşme gerçekleştirdi'

ABD merkezli, Ortadoğu'da imza attığı katliamlarla tanınan Blackwater özel güvenlik şirketinin kurucu Erik Prince'in, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'le güvenlik meselelerinin tartışıldığı gizli bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan 'konuya aşina kaynakların' aktardığına göre görüşmede, Venezüella yönetimi ve şirket arasındaki bir anlaşma ve 6 tutuklu Citgo yöneticisinin serbest bırakılması konuları görüşüldü.

Kaynaklar, Prince'in Rodriguez'e Venezüella'nın polis teşkilatını eğitmek ve yeni devlet başkanlığı seçimlerini destekleme amaçlı adayları ve yargıçları korumak üzere güvenlik gücü göndermeyi teklif etti.

Prince suggested sending personnel to train Venezuela's police force as well as protecting judges and political candidates to help pave the way for new presidential elections (3/4) — Patricia Laya (@PattyLaya) December 13, 2019

Kaynaklara göre Prince, Venezüella ziyaretini ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştirdi.

Ancak bir kaynak, Prince'in ziyaret hakkında üst düze bir ABD'li yetkiliye bilgi verdiğini kaydetti.

ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu görüşmeye dair bilgisinin olmadığını açıkladı.

Abrams, Prince'in Rodriguez'le gerçekleştirdiği toplantı ve sunduğu tekliflerin ABD yönetimi adına olmadığını ve ülkeye yönelik yaptırımların ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Bunun yanı sıra Bloomberg, toplantı hakkında Maduro'nun bilgilendirildiğini de aktardı.