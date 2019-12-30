Bolivya'da Morales karşıtı protestoları örgütleyen aşırı sağcı Camacho'nun babası askerlerle anlaşmış

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya götüren süreçte muhalifleri sokağa döken aşırıcı sağcı Luis Fernando Camacho'nun babasının, birçok şiddet eyleminin de yaşandığı protestolara müdahale edilmemesi için asker ve polisle anlaştığı ortaya çıktı.

Ülke basını ve sosyal medyada paylaşılan ve kısa süre önce çekildiği anlaşılan videoda, Camacho, süreçte yaşananları etrafındakilere anlatırken görülüyor.

Camacho, videoda, babası ile geçici yönetimin savunma bakanlığına getirdiği eski asker ve iş adamı Fernando Lopez'in, askerlerle konuştuğunu ve onlarla olaylara müdahale etmemeleri konusunda anlaştığını söylüyor.

Babası ve Lopez'in polisi de ayarladığını belirten Camacho, buna güvenerek Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre verdiği itirafında bulunuyor.

Morales: Bir darbe olduğunun kanıtı

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Evo Morales ise Camacho'nun itiraflarının ülkede yaşananların "bir darbe olduğunu kanıtladığını" ifade etti.

Ülkedeki kentli zengin sağcıların örgütlendiği Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki başkanlığını yürüten Camacho, Morales'i istifaya götüren süreçte şiddet olaylarının da yaşandığı birçok protestoyu örgütlemişti.

Bolivya'daki kriz

Morales'in seçimlerdeki rakibi Carlos Mesa ile de yollarını ayıran ve yeni dönemde Devlet Başkanı adayı olacağı düşünülen Camacho, Sivil Komitelerdeki görevlerini de bırakmıştı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Morales, süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesinden ayrılmış, kısa süre bulunduğu Meksika'nın ardından Arjantin'e gitmişti.