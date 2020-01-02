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05:32 02 Ocak 2020
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    Brezilya'dan Facebook'a 'Cambridge Analytica' cezası

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Güney Amerika
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    Brezilya Adalet Bakanlığı, Facebook'a 1.6 milyon dolarlık 'Cambridge Analytica' cezası kesti. Bakanlık açıklamasında, 443 bin kullanıcının verilerinin 'en azından kuşkulu amaçlar' için kullanıldığı belirtildi.

    İki yıl önce patlak veren 'Cambridge Analytica' skandalının etkileri devam ediyor. Brezilya hükümeti, skandaldaki rolü nedeniyle Facebook'a 1.6 milyon dolarlık ceza kesti. Skandalın patlak verdiği yer olan İngiltere, şirkete 644 bin dolar ceza vermişti.

    Webtekno'nun aktardığına göre, Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 443 bin Facebook kullanıcısının verileri, 'en azından şüpheli amaçlar' için kullanıldı. Bazı tahminlere göre, Facebook'un verileri kötüye kullanması dünya çapında 87 milyon kişiyi etkiledi.

    Bununla birlikte, şirketin çarptırıldığı diğer cezalar düşünüldüğünde, 1.6 milyon hafif kalıyor. Bu yılın başında, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), veri ihlali nedeniyle Facebook'a 5 milyar dolarlık ceza vermişti. Facebook gibi bir şirket için, para cezasından daha önemli olan, süregiden itibar kaybı.

    Cambridge Analytica skandalı, şirketin kurucularından Christopher Wylie'nin iddialarının medyaya servis edilmesi üzerine patlamıştı. Wylie’nin aktardığı bilgilere göre, Facebook üzerinden kullanılan 'thisisyourdigitallife' adlı bir uygulama yoluyla, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişilebiliyordu.

    Kişisel bilgilerin toplanmasındaki amaç, seçim dönemlerinde seçmenlere kişiselleştirilmiş siyasi reklamlar sağlamaktı. Skandalın boyutlanmasının sebebi, 2016 seçimleri sırasında Cambridge Analytica'nın şimdiki ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte çalışmasıydı. İngiltere de, AB'den çıkış referandumu sırasında veri ihlallerinin 'Brexit' doğrultusunda kullanılmış olabileceğini iddia etmişti.

    Ancak Cambridge Analytica hakkındaki iddialar Trump ve Brexit ile sınırlı değil. 2015 yılında, ABD'li senatör Ted Cruz'un kampanyası için şirketin Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini kullandığı öne sürülmüştü. Facebook çıkan bu haberlere cevap olarak Cambridge Analytica'nın elde ettiği verilerin silindiğini duyurmuştu.

    ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun 2018 yılında başlattığı soruşturmanın bir aşamasında, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nun ifade verdi. Şirketin veri ihlallerini önlemek için yeterli çabayı göstermediğini kabul eden Zuckerberg, hatayı üzerine alarak özür dilemişti.

    Etiketler:
    ABD, ihlal, veri, Ceza, Cambridge Analytica, Facebook, Brezilya
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