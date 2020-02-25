Venezüella'dan deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve İran'a destek mesajı

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve İran ile dayanışma içinde oldukları açıklamasını yaptı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, hükümetin, 23 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra Türkiye ve İran ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Arreaza, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Başkan Nicolas Maduro, 23 Şubat depreminden sonra, Venezuela halkı ve hükümeti adına, kardeş Türkiye ve İran halklarına ve hükümetlerine mutlak dayanışmasını ifade etti" dedi.

.@jaarreaza: #COMMUNIQUÉ | Pres. Nicolás Maduro, on behalf of the Venezuelan people and Govt., expresses his absolute solidarity with the brotherly peoples and Govts. of Turkey and Iran, after the Feb. 23 earthquake in the Turkish-Iranian border. pic.twitter.com/XcqlnwPHCP — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 24, 2020

23 Şubat'ta İran’da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ve Van'da da hissedilmiş, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.