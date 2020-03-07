Kosta Rika'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Kosta Rika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce ABD'den gelen 49 yaşındaki bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Kadının ülkeye kocasıyla birlikte geldiği ve çiftin karantinaya alındığı bildirildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 100 bin 674 olarak güncellemişti.