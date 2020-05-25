İran'a ait iki petrol tankeri ABD'nin müdahalesiyle karşılaşmadan Venezüella'ya ulaştı: 3 tanesi yolda

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilk ikisinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezüella kara sularına ulaştığı açıklandı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran ve Venezüella zor zamanlarda her zaman birbirlerine destek oldular" ifadesini kullandı.

Venezüella'ya ilk ulaşan Petrol tankeri 'Fortune', ABD'nin herhangi bir müdahale girişimi ile karşılaşmadı.

Öte yandan Venezüellalı yetkililer geminin gelişini kutladı.

İkinci tanker de ulaştı

'Fortune' tankerinin ardından ikinci tanker 'Forest' da bugün Venezüellaya ulaştı.

Venezüella'ya gidecek toplam 5 tankerden kalan üçünün ise yolda olduğu biliniyor. Bu üç geminin isimleri ise 'Faxon', 'Petunia' ve 'Clavel' oldukları belirtildi.

Venezuelan Navy ship PO-13 Yekuana is now waiting to make contact with the second Iranian tanker ‘Forest’ for escort duties #Venezuela #Iran — CNW (@ConflictsW) May 24, 2020

Önceki gün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezüella'ya akaryakıt taşıyan ülkesine ait petrol tankerlerine ABD'nin olası müdahalesinin Washington için sorunlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, İran devlet televizyonunun konuyla ilgili haberinde de, tankerlerin de Atlas Okyanusu'nda Venezüella'ya doğru yola devam ettiği belirtilmişti.

İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedilmişti.

Venezüella ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezeula'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezüella'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

BREAKING NEWS: The Iranian oil/chem Handymax tanker, FORTUNE, which loaded 43 million liters of gasoline during mid-March at Port Shahid Rajaee, Iran, has now moored at berth 2 at the refinery of El Palito, Venezuela, situated west of capital city, Caracas. #OOTT @MarineTraffic pic.twitter.com/rvpbHsxnQl — TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) May 25, 2020

​Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezüella'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezüellalıların temel haklarının açık ihlalidir" ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısında bulunurken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezüella'nın çevresindeki askeri varlığını 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise üç gün önce tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.