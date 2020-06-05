Rusya'nın Arjantin Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı tehdidi

Rusya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği, bombalı saldırı tehdidi içeren bir e-posta aldı.

Arjantin Federal Polisi'ne bağlı bir bomba imha ekibinin olay yerine intikal ettiği bilgisi verildi.

Polis birimlerinden bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada, ekiplerin elçilik konutunda herhangi bir patlayıcı bulamadığını belirtti.

Hafta başında Rusya'nın Brezilya Büyükelçiliği de benzer bir tehdit almış, askeri polis tarafından yürütülen soruşturmada herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştı.