Uyuşturucu karteli Meksika hükümetine meydan okudu

Meksikalı uyuşturucu karteli Jalisco Nueva Generación, birkaç gün önce yayımladığı bir video ile, silahlı kuvvetler oluşturduğunu gösteren bir çıkış yaptı.

Sol'un Heraldodemexico isimli internet sitesinden aktardığı haberine göre, özellikle Twitter’da çok yaygın olarak paylaşılan videoda, çok sayıda zırhlı askeri araç ve onların eşliğinde askeri kıyafetler giymiş ve ağır silahlı çok sayıda kartel üyesi görülüyor.

QUIÉN MANDA AQUÍ…

Son las "Fuerzas Especiales Grupo Elite" del CJNG.

Tienen vehículos blindados

Fusiles Barret

Lanzagranadas

Armas largas

Armas cortas

Equipo militar…

ASI SE LUCEN!

"Pura gente del Mencho!" pic.twitter.com/5XNgmsDdK9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 18, 2020

​Videoda, silahlı kartel üyeleri, kartelin başında bulunan ve El Mencho lakabıyla bilinen Nemesio Oseguera’yı yücelten sloganlar attıyor.

Adı geçen kartel, ülkenin iç güvenlik teşkilatının başkanı olan Omar García Harfuch’a 26 Haziran’da yapılan silahlı saldırıdan sorumlu tutuluyor. Harfuch saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.

Bu görüntüler, geçtiğimiz günlerde Kolombiya’da uyuşturucu kartellerinin silahlı elemanlarının pandemi önlemlerini denetlemek için asayişi sağlamaları ile ilgili haberlerle birlikte, özellikle bu iki Latin Amerika ülkesindeki suç örgütlerinin ulaştığı güç düzeyini yansıtıyor.